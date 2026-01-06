助理費案二審逆轉「高檢署上訴」 高虹安回應了

新竹市長高虹安6日回應表示尊重，二審已判決貪汙無罪，現在就是全力拚市政。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》判刑7年4月。二審改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署5日向最高法院提起上訴。高虹安6日回應表示尊重，二審已判決貪汙無罪，現在就是全力拚市政。

民眾黨前新竹黨部主委李國璋表示，不意外高檢署上訴，尊重檢方行使其職權，但希望司法就事論事，以本案本質公平審理，並對整個立院助理費生態做通盤考量。

李國璋也指出，高虹安復職後珍惜每一天，把所有精力都放在市政上，年底市長選舉目前不在考慮範圍，因為司法的進展是不可控的，現在只能以關關難過關關過的心情，把事情做好。

高虹安助理費案二審改認定只構成偽造文書罪輕判，如今檢方提出上訴，終審最高法院成關鍵戰場。依最高法院目前實務運作，上訴後最快需要1年多才可能有最後結果，且就算撤銷判決發回，高院更審改判也要一段相當長的時間，應可順利將本屆新竹市長任期做滿。

內政部日前也解釋，該案三審如經最高法院撤銷二審無罪判決發回更審，為避免司法判決未確定前反覆停職及復職影響地方政務推動，暫無須再予停職，惟如二審法院更審後再改判貪汙罪部分有罪，仍需依法停職。

另，誣告罪官司目前已上訴最高法院，若發回高院更審，將繼續纏訟；一旦上訴駁回，就全案確定，高虹安因未受緩刑宣告、未執行易科罰金，或執行檢察官不讓她易服社會勞動，屆時將解職，並入監服刑。上述官司發展及是否趕得上選舉登記，也將影響她的連任之路。

