助理費案僅前菜？高金素梅遭訴12年半爆案外案 檢調密追4豪宅洗錢疑雲
政治中心／程正邦報導
無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法等罪，遭到台北地檢署起訴求刑12年6個月。由於偵辦過程中未經羈押且僅傳喚兩次，突如其來的起訴消息引發政壇震撼。民進黨發言人吳崢指出，這場看似以助理費為主軸的官司恐怕只是「前菜」，檢調已全面鎖定其背後與中國廈門寶太公司不透明的特殊管道，並密追其家族實質掌控、價值數億元的4棟豪宅金流，恐面臨國安法與洗錢防制法的雙重追擊。
廈門無償供應快篩藏玄機 綠營質疑觸犯反滲透法
吳崢在《新台派上線》節目中指出，北檢的新聞稿與《鏡週刊》的報導皆暗藏玄機。高金素梅除了涉嫌詐領787萬元的助理費之外，檢調起訴書中更花費大量篇幅，痛批其涉嫌意圖供應未經核准的醫療器材。
高金素梅被查出涉嫌接受中國廈門寶太公司無償提供高達7萬多劑的未核准快篩試劑，並在台灣到處發放。吳崢質疑，起訴書特別強調「無償提供」與「中國廈門寶太公司」，極可能代表檢調已經破獲了高金素梅與對岸之間的隱密資金或物資管道，後續是否牽涉《反滲透法》與《國家安全法》，將是檢方下一波偵辦的關鍵核心。
弟媳與核心助理轉認罪 3人污點指證成致命傷
面對12年6個月的重罪，執業律師黃帝穎分析，高金素梅在一審判決中幾乎毫無辯護空間，理由在於身邊的「關鍵核心」已全面瓦解。起訴書顯示，包含高金素梅的弟媳劉○穎在內，共有3名關鍵的人頭助理在偵查中坦承犯行。
黃帝穎指出，弟媳劉○穎在偵訊時坦承自己從未到國會上班，僅是擔任人頭，白白領取75萬元的公費助理薪水，且供稱「領完錢後全數交給高金素梅的姊姊高金秋燕處理」。檢調隨後也在姊姊的抽屜中搜出管帳帳冊與金融資料，金流完全吻合。另外兩名高姓與陳姓助理也已認罪，黃帝穎直言，這3人的自白如同柯文哲案中的彭振聲，對高金素梅帶來致命傷害。高金素梅不僅詐領助理費與加班費，甚至連助理的「育嬰津貼」都不放過，這種對國家公款搜刮殆盡的行徑，恐讓她難逃7年以上的貪污重罪。
5000萬豪宅假買賣人頭認了 檢調密追紅色資金
除了貪污事實，傳出檢調循線查出更龐大的案外案。週刊踢爆，高金素梅家族名下實質掌控高達4棟豪宅，總價值至少2至3億元起跳。然而，高金素梅長期擔任公職，根據歷年的財產申報資料，她既沒有巨額現金、也沒有相應的房地產與千萬貸款，這筆龐大的購屋資金究竟從何而來，引發檢調高度懷疑。
其中位於「戀戀長安」的豪宅，原為高金素梅弟弟高金建華持有，後續轉賣給前助理張俊傑的女兒。檢調在傳喚該名女兒到庭時發現，其名下公司資本額僅150萬元，卻能拿出近6000萬元購買豪宅。黃帝穎透露，該名女子已在庭上坦承自己只是「假買賣的人頭」，這證詞直接坐實了隱匿犯罪所得的嫌疑。檢調目前已將焦點轉向海外，全力追查這些豪宅背後是否藏有來自對岸的紅色資金，高金家族面臨的洗錢與國安風暴才正要開始。
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