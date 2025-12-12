助理費案共識 藍允整合工會版送審

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法。立法院長韓國瑜（前左）指出，希望大家可以多溝通，會重視立委提案，也會重視國會助理的權益。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

立法院國會助理工會十二日拜會立委陳玉珍，就助理費除罪化進行協商，立法院長韓國瑜也都到場致意。雙方達成三點共識，陳玉珍承諾以修正動議整合工會修法版本，送司法法制委員會一併審查，補原提案不足。

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會五日付委審查。修法重點包括立委每人得置助理若干人，由委員聘用；助理健檢費用、文康活動費用及依《勞基法》等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。

立法院國會助理工會上午拜會陳玉珍。韓國瑜到場向雙方致意並說，他與行政院長卓榮泰兩人都是國會助理出身，各位心中酸甜苦辣都走過。

隨後雙方在立法院會議室閉門溝通，會後陳玉珍、助理工會理事長李永誠、助理工會監事會召集人王忠智等人共同宣布與助理工會達成的三點共識。

一、國會助理是立法院運作重要的一環，國會助理工作權、既有權利和福利保障不能倒退。例如薪資及年終獎金給付模式，應按照現有「公費助理」制度不變；公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等，均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用《勞基法》規定。

第二，現行公費助理制度仍有進一步優化空間，如專業加給、資深加給、在職進修、福利措施，以及參加各種文康活動，比照立法院約聘雇人員等，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

最後，陳玉珍也承諾，未來提案審查協助以修正動議，整合助理工會所提修法版本，司法法制委員會一併審查，以補原提案之不足。司法法制委員會召委翁曉玲十七日排案中央、地方民代聘用助理制度公聽會。