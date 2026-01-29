助理費案協商破局！綠憂明院會闖關 牛煦庭：不會借屍還魂

朝野協商破局。楊亞璇攝



國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修法，遭質疑為詐領助理費除罪化，國民黨立委牛煦庭另提版本，立法院司法委員會今（1/29）舉行黨團協商破局，民進黨團憂心明天將在院會上闖關，可能是牛煦庭加陳玉珍的暴衝自肥的版本。牛強調，他會堅持這個版本，大水庫的版本連國民黨黨內大家都不會同意，不會借屍還魂、暴衝。

國民黨立委牛煦庭提出《立法院組織法》修法，增訂立院助理薪資、福利，立法院司法委員會召委翁曉玲今召集黨團協商。民進黨立委莊瑞雄質疑，立法院每年應以公務預算編列為立委補助費用，國家的水庫到時候會變成立委水庫，若單純要增加國會助理福利薪資，各黨團都不會有意見，但涉及到除罪化才是核心。

民眾黨團書記長陳昭姿認為，過去《立法院組織法》裡面，有一些對助理費規範不夠明確，賦予立委高度人事任用自由，各黨都有發生爭議，最重要是法院對助理費運用有非常歧異看法，法制化方向一定要做，不要把法制化污名化。

牛煦庭指出，自己談到輿論譁然，爭議很大，就是自己反對大水庫理論，黨內有不同意見，才有新版本，不管有沒有加給，都是由立法院匯到助理戶頭，很多人說這版本借屍還魂、本質除罪，會把錢撥到立委戶頭，通通不會，希望不實資訊到此為止。

民進黨立委沈伯洋表示，爭點還是到底是不是除罪化的規定，補助費這三個字與法律關係是兩件事，現在條文關鍵，補助費用由「立法院代理立法委員給付」，名稱不會影響法律定性，法律目前在議員部分，大部分認為詐領，不管是否屬於本人，本來就是要實報實銷，只要不是助理、是人頭，交出名單時就有使公務員登載不實，再去連結到詐領，所以進入到貪污治罪條例。

沈伯洋說，有一個案子法官認為不是貪污、詐領，那就是高虹安案，因為立法院回覆高等法院，定義跟法院認定不一樣，應該明文告訴大家，有溢領、回捐都回歸使公務員登載不實、貪污治罪條例。

牛煦庭說，如果法案修了是除罪，民代支給條例要怎麼說？如果詐領、人頭，該判的還是會判，法院有不同見解，不是修法就可以干涉的事情。

莊瑞雄酸，大家不要雲淡風輕，若是為了保障國會助理、提升待遇，不會這麼多人坐在這，去年逕付二讀，「你們現在借機洗白！這版本是懺悔的版本，很好啊，就已經轉向了！」政治大家講白話，制度化很好，定性成立法委員的補助費用，大家就開始去「灰」，詐領的立委說這自己的，國民黨前面在處理妖魔鬼怪法案，現在是懺悔的法案，逕付二讀，委員會討論都沒討論，立法院是這樣審法案的嗎？

沈伯洋強調，要杜絕爭議很簡單，把詐領相關情形，回歸貪污治罪條例、使公務員登載不實，陳昭姿說現在法律見解不穩定，立法院有義務把法律定性清楚，最好方式立法院直接定性什麼樣是詐領。

民進黨團書記長陳培瑜指出，她不希望明天假設要過水表決，會在今天下午叫韓國瑜召開院長協商繼續過水，假設韓國瑜舉行過水式協商，明天不知道幾點會收到黑箱表決版本，可能是牛煦庭加陳玉珍的暴衝自肥的版本。

此時翁曉玲試圖結束協商，牛煦庭主動發言回應，莊瑞雄講法律定性問題，從歷史流變與現行制度與議員參照，都是補助費，「當然不是實質薪資」，辦公室裝潢不是實質薪資，但都是立法院給立委的補助。莊瑞雄說，國民黨只有牛的講話跟國民黨不一樣，當國民黨就是當成國會議員實質薪資。

牛強調，藉這個場合把話講清楚，本質上就是在增加助理補貼待遇，會不會出現奇奇怪怪版本，他非常希望在協商中聚焦待遇，如果OK可以簽字，「我也可以宣示，國民黨團希望我處理這件事情，好好談，我本來就很主張助理待遇要提升，既然現在出現這個版本，我就會堅持這個版本，請你放心，大水庫的版本，連國民黨黨內大家都不會同意，不會出現陳培瑜講的突然借屍還魂、暴衝，不會有這樣的事情。」

最後會議主席翁曉玲裁示，由於無法達成共識，後續依照立法院職權行使法相關規定處理。

