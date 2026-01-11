助理費案時機、程序罕見 林岱樺曝：有人要我退場

民進黨立委林岱樺宣布參選高雄市長初選後爭議不斷，除了曖昧簡訊疑雲，2025年被指控涉及詐領助理費，走進調查局大喊「司法介入初選」的畫面，也在選前再度成為焦點。林岱樺10日上午出席富邦馬拉松活動時受訪，罕見的強硬回應助理費案，直言「有人要我退場」，但她不是會被嚇跑的人。

林岱樺。(圖/中天新聞)

根據《ETtoday新聞雲》報導，林岱樺表示，去年2月她遭到大規模搜索，甚至一度被起訴，案件至今尚未結案，外界持續有不同聲音。她強調，這段期間社會看到的是「非常罕見的時機點」與「非常罕見的程序」，雖然尊重司法、尊重查案，但她清楚知道，在這場初選中確實有人希望她退場、有人希望她被貼上標籤。至於是誰要她退場，林岱樺僅表示市民自有公斷。

廣告 廣告

林岱樺質疑，在初選關鍵時刻啟動大動作搜索，「就是想用司法鎖住岱樺？」她說，自己用行動證明了一次，也向背後暗黑勢力宣告，企圖用公權力介入黨內競爭的人，她不會退縮。林岱樺說自己是「打不倒的高雄女兒」，清白是她對市民最基本的承諾，對自己的清白有百分之百的信心。

林岱樺(圖右六)出席高雄富邦馬拉松活動。(圖/高雄市府官網)

林岱樺指出，依照法院判例，已經有人獲得「無罪」宣判。她說雖然經歷了這場漫長的司法考驗，自己不但仍挺直腰桿，也獲得不少支持民眾力挺，「因為他們都知道我做事的風格，從來沒有拿過一毛錢進自己口袋。」她重視制度也尊重法律，但社會也應該思考，如果她最後被證明清白，對市民來說難道不是一大損失嗎？

林岱樺反問，若因莫名攻擊讓高雄失去1位真正想做事、具有大改革能力的市長，這樣的損失要怎麼彌補？她強調，台灣法律的基本原則就是「無罪推定，不可以未審先判」，就是為了守護真理公義。林岱樺呼籲檢調讓事實說話、讓證據說話，不要抹殺她25年來為民服務的熱忱。

林岱樺呼籲高雄市民在初選投票前好好思考，如果她被證明清白，而高雄卻因為一場抹黑、一次時機奇怪的攻擊，失去了一個真正想改革的人，這損失又要誰來負責？林岱樺表示，她非常肯定的相信，司法最終會成為她從政25年清白紀錄的最佳背書。

延伸閱讀

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講

站在ATM前就有罪？陳佩琪怒曬存摺開嗆檢察官

「兩年條款」有例外！柯文哲簽但書 陳昭姿辭職書曝光