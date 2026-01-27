助理費案最快周五闖關 藍委：一毛錢都不會進立委口袋

國民黨發言人、立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍曾提出助理費除罪化修法引發爭議，國民黨立委牛煦庭再提出修法版本，擬提高公費助理工資，遭時代力量黨主王婉諭質疑是「借屍還魂、加碼自肥」，甚至懷疑「用人頭助理把錢領出來私用」。面對該案最快這周五的立法院會闖關三讀。牛煦庭今（27日）強調，這次重心是放在助理的加薪跟權益保障上，任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋內。

牛煦庭表示，助理費法案被外界曲解的很嚴重，因為第一輪的時候連國民黨內都有很多不同意見，這個事情就暫緩擱置。他一直覺得，既然議員助理的待遇有做合理調整，國會助理也應該合理調整，所以後來他提出的法案版本，重心是放在助理的加薪跟權益保障上，包含：資深加給、專業加給、在職進修補助、因公死亡撫卹金等，都明確入法，也酌升調漲立委助理費的額度。

牛煦庭解釋，大部分立委的選區比議員大的多，議員的助理費都提升，立委的助理費不提升很奇怪，大家都是政治工作者應該要平衡待遇，但立委助理費待遇的調升與推動很困難，因為怕被罵「自肥」，但他要不客氣的講，他認為這是鄉愿，因為今天又不是要增加立委自己的待遇，是要增加助理的待遇，讓更多人願意投身政治工作，培養更多政治人才，本來就是他們的責任，他們不能說在這個位置上就只想著自己，而不想未來。

牛煦庭表示，剛好有這麼一個歷史契機，第一、跟好立法院在討論這件事，第二、大罷免過關後，「我們有無敵星星」，因此他會選擇去觸碰這件事，希望不要再鄉愿，助理費本來就應該被調整，所以他寫了一個助理費權益提升的版本，這一手棋下去，民進黨傻眼了，本來覺得國民黨提的修法只是要除罪等，但到後來發現，這個版本根本不是這樣，

牛煦庭表示，民進黨還在要硬扣帽子，但效果不好，因為內容根本完全不是這樣；立法院直接把增加的金額撥到助理戶頭，這樣的機制是完全維持的，也沒有像過去一樣的免檢具核銷，任何一分一毛錢都沒有辦法進到立委的口袋裡，所以單純是要幫助理增加待遇。

牛煦庭說明，這段時間沒有急著推動，目前這個法案是在立法院逕付二讀的狀態，但這不會因為法案逕付二讀了就不溝通，他一定會跟執行單位溝通，要怎麼去設計，還是定額、階梯等方式，所以這段時間不是不推動，而是他在跟立法院人事處、法制局做磋商，他也會跟助理工會回報，他不能保證工會要的每一項福利都能落袋，但哪一項是可以推進的，他要取得工會的諒解，這兩端都溝通完畢以後，才會進入正式的協商程序，後面才會順利，推動法案才不會陷入爭議。

牛煦庭說，這段時間民進黨潑髒水，他就不管了，他相信選民的判斷。現在的討論大體上都往比較順利的方向，就看接下來幾天會不會排入黨團協商，他會在協商平台跟大家報告法案的流變與現在狀況，相信協商會有一個很好的結果，即便沒有，他也能覺得能說服在野黨有投票表決的底氣，在這樣的過程看有沒有機會是這禮拜五（立法院會）可以處理，如果因緣不具足，還沒有辦法進入協商程序，那他也沒辦法，就盡力而為，至少他作為提案人，將該溝通、該論述的，他會準備得非常充分。

