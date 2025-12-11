助理費案爭議 林楚茵轟藍白：黨團協商淪自肥法案遮羞布

民進黨立委林楚茵。 圖：翻攝自林楚茵臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍等人提案助理費除罪化修法，引發國會助理工會反彈。對此，民進黨立委林楚茵今（11）日痛批藍白「臭不可聞」，把黨團協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督。

林楚茵今透過社群平台發文表示，黨團協商不只變成過場雞肋，更淪為藍白自肥法案遮羞布。她說，陳玉珍提案修法要把助理收入變成立委小金庫，司法法制委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，結果立法院秘書長周萬來依然是「周不來」。

林楚茵指出，藍白為了替自肥提案築牆，竟然聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上九點。她說，同一刻司法法制委員會、教育文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題。

林楚茵表示，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督。她痛批，藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，「套句他們最愛講的，臭不可聞。」

周萬來透過書面報告指出，助理的遴聘、解聘、薪資、工作內容、差勤管理等均屬「委員的雇主權責」，立法院不得也無從介入，行政系統僅協助執行程序性業務。對於立委許智傑所提、涉及黨團與委員聘任助理制度的法案，他則以行政幕僚立場表示尊重委員合議決定。

國會助理今再發出連署聲明，說明截至今天上午11點為止，已有49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署，請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案。

