助理費案給壓力？揭傅辦公室來頭不小 藍助理反彈下場慘？

論壇中心／董思旻報導

立法院跨黨派助理號召連署，要求國民黨立委陳玉珍撤回助理費除罪化修法，有媒體爆出藍委助理連署被查水表，背後來自傅崐萁以及黨高層壓力，遭到傅崐萁駁斥稱假消息。

國民黨強推助理費除罪化引起軒然大波，僅管陳玉珍表示願用修正動議，整合助理工會所提修法版本，但最終沒撤案仍遭批評。

對此，政治評論員陳財能在《台灣最前線》節目中指出，「傅崐萁比院長韓國瑜大」，在國會不只有黨團主任江桂芳，前辦公室主任還是前藍委游毓蘭，尤其傅的訴訟代理人是立法院前法制局長陳清雲，以前就跟著周萬來，應該很了解助理費規定。陳財能痛批，傅崐萁當總召後，把江桂芳找來當主任，跋扈作風引起藍營助理不滿，如果有反彈，恐怕就會被開除。

