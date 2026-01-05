助理費案？前縣議員江熊一楓涉案收押 回鍋之路受阻

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓，因涉助理費案遭彰化地檢署偵辦，去年12月24日被帶回偵訊後，檢方以涉案嫌疑重大、恐有勾串證據及證人之虞，向法院聲請羈押獲准。由於江熊一楓已表態有意回鍋參選縣議員，此案也在地方政壇引發高度關注。

前彰化縣議員江熊一楓因涉助理費案遭羈押，政治回鍋之路增添變數。（資料照 記者陳雅芳攝）

前彰化縣議員江熊一楓於去年12月24日遭檢調約談後移送彰化地檢署偵辦，經檢方聲請羈押獲准後，至今仍在押中。檢方今（5）日證實有此事，對相關案情三緘其口，僅表示案件仍在偵查階段，不便對外說明細節。

據了解，江熊一楓涉嫌於縣議員第一任期內，透過人頭方式申領助理費，涉案金額高達約600萬元。檢方認為其涉犯重罪，且有勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲請羈押並禁止通信接見，法院審酌後裁定准押。

江熊一楓在偵訊過程中堅決否認涉案，其律師團隊也曾嘗試進行認罪協商，但迄今未有具體結果。由於相關規定，若在元月12日前仍無法交保獲釋，江熊一楓將無法完成登記程序，等同失去參選下屆縣議員的資格，也勢將牽動北斗區民進黨縣議員選情布局。

政治背景方面，江熊一楓為前立委江昭儀之夫婿，曾連任三屆彰化縣議員。2022年縣議員選舉期間，民進黨內北斗區出現多名資深候選人競逐，江熊一楓雖獲高票仍未能當選；隔年挑戰北斗鎮長補選亦告失利。

北斗區縣議員應選5席，過往選舉顯示民進黨具備穩定取得2席的實力，但上屆因黨內競爭激烈，最終僅由李俊諭成功當選。江熊一楓近期原已積極布局、準備東山再起，如今卻因涉案遭收押，前途增添變數。

地方人士私下評估，江熊一楓涉案金額不低，「短期內要交保恐怕不易」，不過仍不排除在黨內登記截止前出現變數。彰化地檢署則重申，一切依法辦理，案件仍在偵查中，後續發展有待司法釐清。