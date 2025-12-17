助理費案"高虹安無罪.童仲彥入獄" 法官郭豫珍遭疑雙標

政治中心／台北報導

新竹市長高虹安二審判決結果出爐，法官郭豫珍認定助理費屬於立委"補助費"，貪汙部分獲判無罪，不過有網友翻出她三年前駁回前台北市議員童仲彥上訴，導致童仲彥入獄，高虹安卻獲判無罪，遭質疑判標準天差地遠。對此童仲彥諷刺說，高虹安真的要感謝立法院，因為陳玉珍助理除罪化修法，影響判決。

前一天停職中新竹市長高虹安二審判決出爐，撤銷貪污罪名，不過審理法官郭豫珍也被翻出，三年前卻駁回過台北市議員童仲彥助理費案上訴，引來雙標質疑。

前台北市議員（無）童仲彥：「在高虹安整個一審審理過程中，引用我童仲彥，法官說一句話，說用偷來的錢，用在公務一樣是叫做犯罪。」

陽明交大法學教授林志潔：「（助理費）絕對不是把助理的費用，變成自己的薪資，更加不是讓在請款的時候，可以不必檢據核銷。」

助理費案"高虹安無罪.童仲彥入獄" 法官郭豫珍遭質疑雙標。（圖／民視新聞）

看看判決書，童仲彥因涉嫌貪污5萬多元，二審遭判3年10月，法官給的理由是春節慰勞金都並非議員薪資的一部分，因此不能讓議員挪為他用。但高虹安涉嫌挪用助理費11萬元，二審除罪貪污罪名，卻說因立法院回函，助理費是補助立委問政財力不足，屬於立委的補助費性質。

綠營立委怒轟立法院的法制局，就是給高虹安解套關鍵。

助理費案"高虹安無罪.童仲彥入獄" 法官郭豫珍遭質疑雙標。（圖／民視新聞）

立法院副秘書長張裕榮vs.記者：「（他們說因為立院這邊回覆），（導致法官才會判她無罪），沒有沒有。」

立委（民）王定宇：「我覺得立法院的法制局，應該出來說清楚，是誰受命你做這個虛偽不實的陳述，還發了函去法院想要幫貪污解套，到底是誰授意你做這個事情。」

高虹安二審判決大翻轉引發議論，司法判決標準為何前後不一！？就看三審定讞，高虹安能否全身而退。

