助理費法案協商再破局 牛煦庭：絕不會借屍還魂

國民黨立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》，被視為助理費除罪化修法引發爭議後，國民黨立委牛煦庭再提出修法草案版本，聚焦提高助理補貼待遇，仍被民進黨立委批評是「洗白」、「懺悔」的法案版本，立法院司法委員會今（29日）舉行朝野協商，仍再度破局。

民進黨立委林楚茵公開指控，牛煦庭提出的法案，把「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」。該法案並預計明日闖關三讀。

而立法院朝野黨團協商今討論牛煦庭等32人擬具的《立法院組織法》第32條、第33條及第35條條文修正草案。牛煦庭強調，這次提出的修法草案，本質上就是在增加助理的補貼待遇，他希望大家在協商過程中聚焦在助理的待遇調整，這樣也不會有「借屍還魂」的問題， 他也可以在這裡跟大家宣示，國民黨團希望他來處理這件事情，好好談，他會堅持這個版本，不會突然出現民進黨立委擔心的「借屍還魂」、「暴衝」等情況，經過立法院會逕付二讀的是他提出的版本，並不是陳玉珍的版本。

但民進黨立委陳培瑜抨擊，這次牛煦庭提出的版本，不只是「洗白」，還是「假掰」版本，這個版本多麼噁心，到時候牛煦庭就會拿著立法院法制局報告的見解，但現在立法院法制度就是你們（國民黨團）的人，不願意寫清楚法律定性的修改條文，說是國民黨和民眾黨了不起在增加助理福利，最後就除罪化了。

擔任召委的國民黨翁曉玲則解釋，她擔任經費稽核委員會的時候，的確是因為看到立委聘任助理部分，非常僵化沒有彈性，不能聘任兼任助理及零時工等，所以才請立法院法制局做一份有關國會助理聘用的報告，這完全是公開透明的，當時在經費稽核委員會，就要求立法院所做的報告要公開，這是不分藍綠的，請陳培瑜不要去怪罪法制局，因為他們只是依照專業提出報告書。

由於協商無法達成共識，翁曉玲最後宣示，今天針對立法院組織法32條、35條修正草案的內容沒有共識，後續就依照立法院職權行使法第12章相關規定處理，今天會議到此結束。

至於後續處理，牛煦庭受訪表示，法案還是會繼續往前推進，藍白針對該案已有一定共識，就看會不會再納入今天下午朝野黨團協商的討論。

