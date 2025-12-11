助理費爭議延燒！周萬來請假僅送書面報告 綠委譴責嗆：不敢來

立法院秘書長周萬來。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（11）日針對「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並排入審查許智傑等23位立委所提出的《立法院公費助理任用法草案》。由於日前國民黨立委陳玉珍提出的《立法院組織法》修正，引發外界質疑恐導致助理費「除罪化」，國會助理工會也公開反對，使今日審查備受關注。

然而，立法院作為行政幕僚單位的最高主管、秘書長周萬來卻向委員會請假，未到場備詢，僅以書面報告回應，引發委員強烈不滿；許智傑更在提案說明時質疑並公開譴責，台下綠委也應和稱「不敢來」。

周萬來在書面報告中回顧助理制度起源指出，立法院自民國74年起經院會決議增列立委「助理研究補助費」每月1萬5000元，目的在彌補立委研究人力財力不足。他並依據《立法院組織法》第32條強調，公費助理聘僱的主體是立委本人，立法院僅負責編列預算與撥款，並代辦薪資、勞健保等行政流程，與助理並無直接聘僱關係。

周萬來表示，助理的遴聘、解聘、薪資、工作內容、差勤管理等均屬「委員的雇主權責」，立法院不得也無從介入，行政系統僅協助執行程序性業務。對於許智傑所提、涉及黨團與委員聘任助理制度的法案，他則以行政幕僚立場表示尊重委員合議決定。

陳玉珍日前提出的修法被外界批評恐導致助理費使用缺乏檢核、甚至使不當運用的行為「無罪化」，國會助理工會也強烈反對，認為此舉可能讓助理權益陷入更大風險，並削弱公帑使用的透明度。

立法院國會助理工會今（11）日則再度發出聲明，明日於立院正門集會提出訴求，更喊話國會助理們明日早上暫時放下手邊的工作，「為我們自己的權益站出來！我們必須展現團結的力量，共同發出我們的心聲，唯有自救，國會助理才能有未來！」

