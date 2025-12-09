助理費爭議延燒！工會急陳情 韓國瑜說話了：任何修法都不該侵害國會助理的工作權益

立法院長韓國瑜。廖瑞祥攝



國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發爭議，立法院國會助理工會今（12/9）向立法院長韓國瑜陳情，韓國瑜表示，相關的擔心與訴求會充分轉達給提案委員與黨團審慎考量，也強調任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

立法院國會助理工會理事長李永誠、監事召集人王忠智等在陳情信中，一開始先感謝韓國瑜長期關心工會，讓國會助理法制化、公費助理薪資及加班費等權益保障能順利推動，接著提到助理費的修法將使現有的公費助理頓失制度保障，規避法律監督與人民檢視，亦傷害我國民主法制，眾多助理向工會表達擔憂及憤怒，因此向院長表達強工會強烈反對意見。

對此，韓國瑜表示，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，工會提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情他都收到了、也充分理解。

首先，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是我們立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

最後，韓國瑜說，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

