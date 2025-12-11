助理費爭議延燒！王婉諭呼籲陳玉珍撤案 「要解決問題就推動制度化改革」

時代力量黨主席王婉諭呼籲國民黨立委陳玉珍盡快撤回助理費除罪化修法提案。（資料照片／時代力量提供）

國民黨立委陳玉珍提案修法讓助理費除罪化，引發爭議，連藍營自家助理都不挺。時代力量黨主席王婉諭發文表示，她不否認現行制度有檢討空間，但解決之道應是「增加透明的專款專用額度」，而非把助理費變成無法監督的小金庫。王婉諭呼籲陳玉珍等人盡快撤案撤簽，否則是在引火自焚。

王婉諭說明，此法案爭議巨大，不只是因為它可能是在幫立委顏寬恒等人解套。更重要的是它試圖打破「公款專用」紅線，讓原本該給助理的薪資，變相成為立委個人的「實質收入」。

王婉諭指出，事情癥結出在立委和助理之間的勞雇關係。理論上，助理是立委所聘用，但薪水是由立法院直接匯款，原因要從第1屆增額立委說起。

王婉諭續指，一開始，助理薪水確實是先撥給立委，再由立委發放。但很快就開始亂象百出：有的立委根本不請助理；有的找親戚掛名；就算真的聘人，也盡可能壓低薪資，把剩下的錢放進自己口袋。這就是人性中的貪念。為了解決這些問題，經過多年改革才建立了今天的制度：薪水由立法院直接撥給助理，確保錢真的進到勞工手上，避免立委中飽私囊。

王婉諭說，這次反彈最大的，就是最了解立法院運作的國會助理。這個法案一旦通過，受害最深的正是這群專業幕僚。這不僅讓資深助理感到不受尊重，更讓未來的勞動權益岌岌可危。藍營許多資深助理在國會打滾數十年，對議事的熟悉程度遠勝多數立委。這次連他們都看不下去，甚至醞釀串連抗議，這對國會運作絕對是個警訊。

陳玉珍提案修法推出助理費除罪化，引發國會助理群起反彈。（資料照片／鄒保祥攝）

王婉諭表示，她不否認現行制度有檢討空間。對於認真做事的立委、尤其是地方議員，目前的公費額度確實吃緊、資源有限。但解決之道應該是「增加透明的專款專用額度」，而不是把助理費變成無法監督的小金庫。

王婉諭也說，國會助理亟需法制化。現在公費助理沒有明確的敘薪標準與職權規範，這也是國安風險的漏洞。解方很清楚，就是制定《立法院公費助理任用法》，把助理的薪資、福利、聘用條件、職權透明化。

王婉諭認為，立法院司法委員會排審《立法院公費助理任用法》草案，如果朝野立委真的想解決問題，就推動制度化改革，而不是選擇大開倒車。

王婉諭也呼籲陳玉珍等人盡快撤案撤簽，不要一意孤行，繼續推動不倫不類的「詐領助理費除罪化」，這不僅對國家沒有任何幫助，更是在引火自焚。



