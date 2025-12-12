助理費爭議延燒！跨黨派284人連署 韓國瑜一招閃避「請院長簽名」離去

政治中中心／洪正達報導

由於國民黨立委陳玉珍推動 「助理費除罪化」引發社會譁然，國會助理公會12日號召助理們在立院大門集結要求撤案，表達訴求後便前往會議室與陳玉珍協商，身為立院大家長的韓國瑜也到場關切，強調自己會重視國會助理權益，不久後出現幾個咳嗽聲稱「最近工作壓力太大」，但隨即引起在場助理不滿 ，表示「助理壓力也很大」，韓國瑜見狀後並未簽下撤案連署隨即離開現場。

據了解，此案由國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，預計將「公費助理」的「公費」刪除，並取消聘用助理人數上下限相關規定，並將助理費、辦公事務預算等，由立院直接撥給立委且免單據核銷，此案一出立刻引發立院284名跨黨派助理連署呼籲撤案。

但陳玉珍與助理工會12日在進行協商時，韓國瑜雖有到場關心，甚至說這是他首次接到助理工會請願，他一定會到場支持，由於行政院長卓榮泰與她都是助理出身，因此也能體會到助理們的酸甜苦辣，後來韓國瑜出現咳嗽數次的情形後，表示「對不起，最近工作壓力太大」，但在場助理也表示「助理壓力也很大」對此， 韓國瑜表示自己會特別重視立委提案，也會重視相關權益，請大家要放心。

但韓國瑜在離開協商會場前，助理們拿在連署書要求韓國瑜簽名，但韓便快速離開會場，最後在「請院長簽名」呼喚聲中，韓國瑜當場一個鞠躬就離開。

