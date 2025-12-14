助理費爭議延燒！黃國昌直指：反對個案除罪化、公款公用是底線

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對近期助理費除罪化相關爭議，民眾黨主席黃國昌今（14）日再次表明立場指出，自己已至少三度公開說明，民眾黨的態度非常清楚，助理費的制度化與法治化「非常重要」，重點不在個案除罪，而是要讓制度回到清楚、可預期的法律軌道。

是否有跟民眾黨前主席柯文哲討論到助理費議題？黃國昌表示，週五僅談到2026年選戰佈局的部分。但佈局區域還沒有公諸在媒體上面，時機成熟的時候會跟大家報告。而助理費的問題，不在禮拜五晚上討論的範圍之內。

黃國昌接著說，現行助理費相關案件在司法實務上出現「初一十五不一樣」的狀況，已成為爭議的根源。他指出，許多法官在判決中都已清楚點出問題，卻讓社會大眾難以理解，為何有些助理費案件被以貪污罪偵辦，有些則以偽造私文書論處，甚至有極少數案件最後完全沒事，「行為態樣明明一樣，這到底出了什麼問題？」

黃國昌強調，對民眾黨而言，助理費改革就是「開大門、走大路」，目標是制度化、法治化，而不是為特定個案量身打造的除罪化方案。他直言，「公款公用」是無法退讓的底線，在這個最基本原則之上，民眾黨願意虛心傾聽各界意見。

他進一步指出，無論是中央或地方民意代表，在聘用助理時都面臨許多制度性問題。以地方議會為例，他聽到不少地方議會助理反映，竟然沒有加班費，原因只是因為市議會沒有編列相關預算，讓他感到相當震驚。

他直言，這樣的狀況其實在先前修正《地方民意代表支給條例》時，就應該一併納入考量，「怎麼修完法之後，助理還是領不到加班費？這是一個相當嚴重的問題。」

黃國昌也強調，民眾黨在推動相關討論時，沒有特定時程，也沒有為任何單一個案服務的政治動機或目的，與當年民進黨為特定案件推動國務機要費除罪化「完全不同」。他表示，自己已在司法法制委員會公開質詢時，清楚說明台灣民眾黨在助理費議題上的一貫立場。

