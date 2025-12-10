助理費爭議燒／修法若過將衝擊待遇 國會助理恐現人才斷層

資深國會助理指出，若該法案真通過，等同退回20年前，待遇將會更加低廉，未來徵才必會困難重重。（圖／李奇叡攝）

國民黨立委陳玉珍推動修法，要讓助理費先匯進立委戶頭，再由立委發放，引發爭議。資深國會助理指出，若該法案真通過，等同退回20年前，待遇將會更加低廉，未來徵才必會困難重重，恐將出現明顯的人才斷層。

資深助理回憶指出，在早年的國會，立委聘用助理不多，助理薪水是先匯進立委帳戶，再由立委統一發放薪資，導致助理的保障明顯不足，直至時任助理聯誼會長李新在立院奔走協調，首屆增額立委便改為薪資直接匯入助理帳戶，這樣的公費助理制度也沿用至今。

廣告 廣告

該助理解釋，若助理薪水都匯進老闆帳戶，所得稅將採取最高級距，能發放的薪水反而「變少了」，未來助理恐怕得面對扣薪風險；尤其以助理的角度來看，薪資不是「立法院發」，而是老闆帳戶後，原先公教專案貸款的優惠將消失，房貸、信貸利率將會提高。

助理說，另外，年終也變成「老闆說了算」，不再是現在規定的1.5個月，未來可能降為0.5個月、甚至不發，「不是每個立委都是好老闆，規則若回到『解放前』，受保障的待遇將被逐步侵蝕」。

該助理強調，尤其資深助理已累積一定年資，也有相關經驗，在薪資上仍能和老闆商談；不過新進的國會助理可就苦了，因為沒有經驗，沒有太多本錢談薪，在高工時、低薪的環境下，新進助理很快就會受不了而離職，「培養一個助理至少也要半年時間，未來人才斷層恐會越來越大」。



回到原文

更多鏡報報導

助理費爭議燒／民進黨反對修法卻放行付委 助理盼強硬提出新對案應戰

助理費爭議燒／藍營推自肥法案大失血 工會態度放軟：不要求撤案

75間國會辦公室逾250位助理連署反助理費除罪化！發起人邀立委們加入