助理費爭議燒／民進黨反對修法卻放行付委 助理盼強硬提出新對案應戰

綠委助理認為，若要展現態度，民進黨團勢必得再詳細研討後，提出新的對案，並爭取朝野支持，才能有效改善國會助理工作環境。（資料照／李智為攝）

助理費除罪化修法議題延燒數日，民進黨立院黨團已明確發聲反對。不過，有民進黨立委助理無奈直言，綠營明明也反對修法，卻放行付委，顯見有部分立委心中也認同修法；且接下來的討論方向不能只在撤案與否打轉，而是應該進一步提出新的對案，以保障公費助理權益。

立院助理近日發起連署反對助理費除罪化修法，今日早上將於立院紅樓3樓邀請朝野立委一同連署，共同守護勞權。民進黨團幹事長鍾佳濱也透露，將與黨團六長到場聲援，盼與助理們共同捍衛國會尊嚴、國會助理的工作權，以及未來公費助理透明化與制度化。

雖民進黨團已經明確拿出反對態度，但有綠委助理透露，有部分綠委其實不反對陳玉珍版本，畢竟立委能更加自由地使用助理費，且綠營自身也有人受助理費案所苦，這些人私下對於修法可說是「樂觀其成」。尤其綠營明明反對修法，上週五院會最後卻無異議放行付委，實在令人費解。

至於民進黨立委許智傑等人所提出的《立法院公費助理任用法》草案，另一名綠委助理也直言，這恐怕不能算是陳玉珍修法版本的對案，該草案早在前年就付委，如今才排審是希望透過詢答，激化社會討論。

他強調，若要展現態度，民進黨團勢必得再詳細研討後，提出新的對案，並爭取朝野支持，才能有效改善國會助理工作環境。尤其在討論助理費除罪化時，更不能只在撤案與否打轉，應考量到助理本身工作量大、薪水相對較低，透過修法提升助理待遇，才能吸引人才注入。



