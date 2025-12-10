助理費爭議燒／藍營推自肥法案大失血 工會態度放軟：不要求撤案

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，若按照該修法方向，助理費將成立委每月可自行運用的金額將暴增，如此「自肥法案」引發立院跨黨派助理強烈抨擊。（資料照／董孟航攝）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，若按照該修法方向，助理費將成立委每月可自行運用的金額將暴增，如此「自肥法案」引發立院跨黨派助理強烈抨擊，連自家人都不挺，藍營大失血。立法院國會助理工會週五將與陳玉珍會面商討，盼調整條文，幹部則向《鏡報》透露，不會強硬要求撤案，但現行制度至少要維持。

陳玉珍日前提出《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，明定助理費一定數額由立委統籌運用，並免檢據核銷，等同讓助理費變為立委的「小金庫」。消息一出震撼政界，不少藍營助理也是在老闆簽名連署後才得知，直呼失望透頂。

相關法案付委後，立法院國會助理工會發動攻勢，要求停止修法；同時身為工會幹部的辦公室主任也以個人身分發動連署，並非以助理工會為名發動，但多半仍是幹部在各辦公室奔走收集簽名，目前已有近80間辦公室、超過250名助理簽署，亦即國會中已有過半助理不認同修法。

助理工會監事召集人王忠智受訪時表示，以他個人立場而言，非常支持不分朝野共同解決助理費的歷史共業，但應該參酌《會計法》第99條之1立法的例子，將立法院公費助理費報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任，如涉刑事責任者則不罰，過去國務機要費除罪化便是這麼推動。

反對修法的助理，現在也進入「雙線作戰」階段。助理工會態度放軟，工會幹部透露，既然陳玉珍釋出善意，就先與陳玉珍親自溝通，而原定週五在立院的「抗議」，用詞也改成較不強硬的「集會」。

而助理工會原先要求撤案、停止修法，但幹部也表示，若條文中不涉及助理工作權的部分，就尊重立院決議，不會強制要求撤案，但希望立委接納建議，至少維持現行公費助理制度。至於連署發起人，則持續要求「立即撤回提案」，並將於今日邀請朝野立委一同連署。

工會幹部透露，連署發起人皆為幹部、成員，不以助理工會名義收集連署，是因為並非所有助理都有加入工會，盼藉此先試水溫，擴大並加深意見基礎，不過反對修法的共同意志不變，希望立委們能聽進助理心聲。



