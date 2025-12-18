助理費立委可彈性運用？助高虹安無罪立院關鍵文件曝光

高虹安貪污無罪，外界推測關鍵是立院證明文件。（圖／鄒保祥攝）

新竹市長高虹安貪污案部分二審逆轉無罪，外界認為立法院函覆資料成為高等法院審判的關鍵，民進黨團今天（18日）日收到該份公文。立法院指出，公費助理的雇主為立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。文件中似乎未提及高院所說助理費及加班費性質屬「立法委員補助費」，可由立委統籌彈性運用之文字。

高虹安於擔任立委期間涉嫌詐領助理費11萬餘元，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪，關鍵在於高院採信立法院函覆資料，助理費及加班費性質屬「立法委員補助費」，可由立委統籌彈性運用，而非純人事費。

該份立院函覆高院的公文，發文日期是去年10月14日，主旨為「貴院為審理本院前立法委員高虹安等貪污等案件，函請本院函覆相關資料一案，復如說明，請查照。」文末並附上周萬來簽章。

立法院說明，貴院所詢有關本院助理費事宜，查本院組織法第32條規定略以：「立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務費。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」準此，公費助理係由委員自行聘用，其雇主為立法委員。本院僅依委員辦公室提供之資料代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。

立法院，另貴院所詢有關本院助理加班費事宜，因公費助理之雇主係立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等，均屬雇主權責，本院僅依委員提供之名單及數額核撥至各公費助理之個人帳戶，不適用於本院所訂之「立法院職員加班管制要點」。

立法院說明，至貴院所詢自民國74年起歷年公費助理預算編列及調整情形，以及有關公費助理費制度修法之演變及立法理由，因均係屬政府公開資訊，請貴院自行至立法院全球資訊網／國會圖書館／立法智庫項下之「立法院預決算知識庫」及「立法院法律系統」中查詢為宜；另所詢「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」之立法體例、實務執行及發展之差異一節，因本院並無辦理地方業務，尚難提供比較說明。

最後，立法院檢送108年8月、12月及110年8月、12月全部立法委員支領公費助理費及加班費資料一份。也強調因案涉及個人資料，請高院依個人資料保護法之規定妥慎存管運用。



