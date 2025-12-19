助理費等同立委爆出羅生門？林楚茵轟立院法制局報告根本沒寫：高院與法制局到底是誰在說謊！

日前新竹市長高虹安過去任立委期間涉詐領助理費一案，高等法院二審宣判貪汙無罪，改依偽造文書罪判6個月有期徒刑，可易科罰金。高院法官郭豫珍在無罪理由說明依照立法院函覆，認為助理費性質為立委「補助費」，引發爭議。對此，民進黨立委林楚茵今（19日）發文指出，前天發函索資拿到的法制局報告，根本沒寫助理費是補助費，是法院無中生有，還是法制局欺騙立委？兩個單位一定有一個在說謊。

林楚茵質疑，到底是誰發明了「助理費＝立委補助費」的見解？判決書指稱，是依據立法院函覆的「法制局報告」，認定助理費本質是補貼立委，但在前天發函索資拿到的這份報告中，內容根本沒有寫助理費是補助費。

廣告 廣告



林楚茵指出，這就衍生出一個嚴重的羅生門：



1.是高院說謊？



是法官拿到報告後「自行腦補」、「超譯」，把法制局沒寫的內容塞進判決書，用來幫被告脫罪？



2.法制局說謊？



如果法制局給法院的版本真的有這句話，那就是立法院行政體系在回覆立委索資時，刻意隱匿、少給資料。



林楚茵直言，自己拿到的版本跟法院的不一樣，是法院無中生有，還是法制局欺騙立委？她喊話，「請韓國瑜院長出來面對，助理費是補助費到底是誰發明的？兩個單位，一定有一個在說謊！」

(圖片來源：林楚茵Threads、三立新聞網)

更多放言報導

藍白提案彈劾卓榮泰、賴清德...林楚茵諷「送去親手癱瘓的憲法法庭」？批：掩飾心虛的「政治綜藝秀」、戀棧權位才是真！

黃國昌對謝幸恩被約談喊「心疼的不得了」...林楚茵反嗆「到底誰是受害者」：好意思講心疼到快爆炸，你黃國昌是謝幸恩的誰？