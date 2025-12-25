助理費等於補助費？林楚茵揭高虹安二審法官「找立院一起畫靶」、轟法制局為特定人士遮羞：可恥至極！

新竹市長高虹安涉貪案在二審逆轉，高院理由為立院函覆助理費等於立委補助費。綠委林楚茵今（25）日發文釋疑，表示今年三月立案法制局「創造」報告後，將助理費定性為補助費，接著高院才函請立院提供報告，這種高度貼合個案需求的「客製化」解套服務，難道就是高虹安「搞定司法」的精髓，「法制局成為替特定人士洗白的遮羞布，可恥至極！」

林楚茵表示，她前幾天質疑，「助理費＝立委補助費」的創見，到底是高院提出，還是立法院法制局發明？辦公室第一次索資沒有得到答案，於是再度索資，對照立法院最新函文內容，真相逐漸浮現。

林楚茵說，去年9月，高院向立法院詢問助理費問題，當時立院回函內容，完全沒有「助理費＝立委補助費」這種見解；今年3月，立法院法制局才「創造」1751號報告，首度將助理費定性為「補助費」；接著，高院「主動」函請立法院法制局提供1751號報告供高院參辦，法制局並於6月12日檢送該報告。

林楚茵合理推論，法官心有定見，「先射箭卻不敢畫靶」，被憲法法庭拒絕後，再找立法院法制局一起畫！

林楚茵表示，同樣是助理費問題，同一個法官對童仲彥態度嚴苛，對高虹安卻異常寬容，不惜翻遍資料，替高虹安找理由脫罪。而法制局也在關鍵時點生出報告，替法官補強論點，這種高度貼合個案需求的「客製化」解套服務，難道就是高虹安「搞定司法」的精髓？

「楚茵請韓國瑜院長、法制局說清楚」，林楚茵表示，立法院法制局職員領公帑，應該是立法委員的「內部智庫」，如今卻成為替特定人士洗白的「法律遮羞布」？可恥至極。

