助理費變補助費？林楚茵批：法制局淪為「法律遮羞布」

即時中心／温芸萱報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費案二審大逆轉，高院援引立法院法制局「1751號專題研究報告」，認定助理費屬立委補助費性質，改判僅構成使公務員登載不實罪。對此，民進黨立委林楚茵今（25）日在臉書發文質疑，高院先有定見再補論述，法制局於關鍵時點提出報告，形同為個案量身打造解套，法制局本應作為立委的內部智庫，如今卻被成為替特定人士洗白的「法律遮羞布」，呼籲立法院長韓國瑜與法制局說清楚。

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，二審出現重大逆轉，高等法院改認定高虹安無貪污犯意，僅以「使公務員登載不實罪」判刑，引發外界高度關注。判決書曝光後，其中援引立法院法制局「1751專題研究報告」，認定立委助理費屬於「立委補助費」性質，更掀起重大爭議。

立法院回函林楚茵。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

對此，林楚茵今日在臉書發文質疑，高院判決背後恐存在「羅生門」，並直指真相正逐漸浮現。林楚茵表示，為釐清「助理費等同補助費」的說法究竟源自何處，她向立法院索取相關資料比對，結果發現時間序耐人尋味。

林楚茵指出，去年9月高院曾正式行文立法院詢問助理費性質，當時立法院回函內容，並未出現「助理費等同立委補助費」的見解。然而，今年3月，立法院法制局卻首次提出1751號專題研究報告，將助理費定性為「補助費」。之後，高院再度主動函請法制局提供該報告作為參考，法制局並於6月12日檢送文件，最終被納入判決理由。

立法院法制局「1751專題研究報告」。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

林楚茵質疑，高院法官似乎早已有定見，「先射箭卻不敢畫靶」，在遭憲法法庭拒絕後，才轉而與法制局「一起畫靶」，補強判決論述。她更點名，過去同樣處理助理費爭議，該名法官對前立委童仲彥態度嚴苛，如今卻對高虹安異常寬容，甚至翻遍資料替其尋找解套理由。

林楚茵痛批，法制局在關鍵時點「量身打造」研究報告，是否淪為替特定個案服務的工具，社會自有公評。她也呼籲立法院長韓國瑜及法制局出面說清楚，強調法制局身為立法院內部智庫，領取公帑，絕不該成為任何人的「法律遮羞布」。



