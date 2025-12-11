助理費除罪修法撤案連署 藍白委她率先簽：我辦公室全簽了

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法爭議持續延燒，有國會助理發起撤案聯署，今早除民進黨立法院黨團幹部以及綠委陳秀寶今早現身聯署現場力挺外，在野黨只有民眾黨立委陳昭姿（見圖）現身連署力挺。（黃敬文攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法爭議持續延燒，有國會助理發起撤案連署，今早除民進黨立法院黨團幹部以及綠委陳秀寶今早現身連署現場力挺外，在野黨只有民眾黨立委陳昭姿現身連署力挺；陳昭姿表示，為自己可能受損的權益發聲是最基本的精神，「我的辦公室助理都簽了」，黨團已經責成立委研議黨版法案，應不會朝除罪化的方向走。

根據發起該連署的國會助理表示，已有至少44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，278位助理參與連署，並且持續增加中；鍾佳濱今早也率領黨團幹部陳培瑜、林月琴、范雲、張雅琳、沈伯洋等綠委也到場連署聲援，接著民眾黨立委陳昭姿也現身簽署力挺，是首位簽署表態支持的在野黨立委。

陳昭姿表示，每位立委都有權利提出自己認為適當的法案，但每位認為自己在這個法案當中被影響到權益的人，包括這次法案涉及到的對象是助理，無論是哪位助理、自己辦公室助理都一樣，也有權利為可能受損的權利發聲，這是最基本的精神，所以提案是一回事，發聲也是一回事，「我的辦公室每位同仁都簽署了這個連署」。

針對黨團立場，陳昭姿則說，除罪化之後可能影響他的權益的助理們是一件事，大家都有權利提出來，至於黨團是否會對此討論，黨團總召黃國昌有責成2位長期擔任民代的立委研議，至於黨版法案我們必須深入討論，方向至少不會往全面除罪化的方向去做，也許會有個折衷的版本。

