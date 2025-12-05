助理費除罪化付委惹議，立法院助理工會擬拜會韓國瑜表達立場。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，立法院會今付委審查，但藍綠白國會助理圈反彈大。立法院助理工會今天臨時召開幹部會議，決議擬由副理事長田飛生近期率隊拜訪立法院長韓國瑜，當面表達工會立場；不過因部分助理所屬辦公室立委有連署法案，預計將由未連署的助理幹部出面。

田飛生表示，助理工會將先不會自提版本，而是展現工會態度，呼籲修法務必三思，另外也擬拜會韓國瑜，表達工會態度。田飛生說，這不僅是立委的自肥條款，立委未來可能聘用親信或其素質參差不齊的人員，甚至「直接把法案塞給你，你就不需要助理了」，給利益團體甚至外部勢力如國台辦等介入的空間。

與會人士表示，無論藍綠白陣營的國會助理，大家都傾向不應該朝助理費除罪化調整，但因助理橫跨藍綠白立委，部分幹部角色尷尬，所以會中主要討論該如何拿捏工會發言力道，藍委助理也較為低調，最終決定先用呼籲，用詞不要太尖銳、敏感，避免尷尬或得罪老闆；且原本有民眾黨立委也想要自提版本，跟進助理費除罪化，但看到國民黨版本飽受批評，也就臨時喊停了。

據了解，該提案就連藍營助理私下都罵聲連連，認為助理費極可能落入立委私囊，形同變相自肥，未來立委們可以用各種理由剝削助理福利，在輿論反應不佳後，甚至有藍委希望撤簽，但最終仍在今天立法院院會付委審查。

公督盟執行長張宏林批評，把助理費問題變成是完全空白授權，不只會讓公費助理的權利受到限縮，其空白設計讓立委更有可能中飽私囊。此外，過去公費助理因要申請助理證，有明訂8到14位名額，若要額外聘請助理就是非公費，若現在完全空白授權，連臨時工、約聘都能進入立院，不就更容易被中共滲透。

