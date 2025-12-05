助理費除罪化付委 國會助理工會擬拜會韓國瑜盼擋下修法

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委統籌運用「補助費」，且免檢據核銷，多名藍營助理直呼根本是「勞權倒退」。圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，相關草案今天已付委審查。國會助理工會今天中午在立法院召開臨時會，不分黨派的成員皆一致表達反對立場，強調修法通過將會引發一大波離職潮，將拜會立法院長韓國瑜盼擋下可能損害勞權的修法方向。

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，兩項草案今天付委審查。相關草案近日已引發朝野助理的反彈聲浪，甚至揚言若修法通過就辭職。

田飛生今天會後接受本報訪問時表示，現行草案中最具爭議之處，在於意圖拿掉「工會」與立法院的連結，將所有僱主責任全數轉給個別立法委員，一旦修法通過，立法院將不再承擔雇主責任，助理的勞健保、退休金計算將完全依附於個別立委，「錢都撥給立委，再由立委發放，這會產生很大的問題。」

對於工會是否提出自己的草案版本，田飛生表示，目前暫無考慮，今天下午首先會發布新聞稿，向外界與立院闡述立場，分析草案通過後的負面效應。他透露，工會內部過去曾設有「法制化委員會」，並與銓敘部、行政院人事行政總處開會，深知此議題涉及層面廣泛且複雜，建議應由立法院會商行政院，訂定如「國會助理任用辦法」等先行規範。

據多名與會人士轉述，不分黨派的助理全體一致表達反對立場，會中有助理直接點名，這就是為了國民黨立委顏寬恒解套的修法，國會助理應聯合在立法院議場前抗議，不過，部分藍營助理因為任職於該連署立委的辦公室，身份尷尬，會中最終建議將層級拉高，預計拜會韓國瑜尋求支持與理解，盼擋下可能損害勞權的修法方向，捍衛國會助理的職業尊嚴與實質權益。

