助理費除罪化修法付委 藍綠不同調 工會反對

《立法院組織法》修正草案5日付委審查。圖為立法院長韓國瑜5日主持院會。（姚志平攝）

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，相關提案於5日付委審查。國民黨團總召傅崐萁表示，法案修正後可以讓助理得到保障。不過，民進黨團幹事長鍾佳濱認為，這可能會侵犯國會助理的工作權；國會助理工會也發聲明反對。民眾黨團則尚未就此議題展開討論。

陳玉珍所提修法版本內容，包括立委每人得置助理若干人，由委員聘用。其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助之。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。

由於民進黨立委林岱樺、前民眾黨立委高虹安、國民黨立委顏寬恒等人均因涉嫌詐領助理費被起訴，若三讀通過，可能會影響到法官判決。陳玉珍在提案說明指出，近期司法實務認為公費助理費用並非實質補助立委之費用，而屬公費助理之薪資，已背離立法原意，應於法律明確規範，以矯正司法實務錯誤之法律見解。

傅崐萁強調，助理費的修正案，不只是要迎頭趕上所有先進國家，也能讓助理真正報多少薪資就領到多少錢，因無需成為所謂民意代表的共犯。「我們其實是保護這些助理」，他們能領多少薪水，絕對不會打折，所有良善的助理能得到最大的保障，其薪資不用捐給辦公室做其他使用。

民眾黨立委林國成表示，助理費的問題是歷史的共業，這部分正反意見都有，立院包括民進黨在內都有人被捲入，應透過修法明確化，但尺度到哪應該大家坐下來討論。不過，目前民眾黨內還沒對此展開討論。

民進黨立委吳思瑤說，修法看來只是利了國民黨自己的立委、從政人員。國會助理工會批評，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視，呼籲停止此修法。