助理費除罪化修法將三讀 賴中強：恐弱化助理對國家與立院忠誠

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍上月提出助理費除罪化修法，引發爭議。隨後同黨立委牛煦庭再提版本，將公費助理工資納入立委補助費用，且該案已逕付二讀，而牛版最快下週可闖關三讀。對此，經濟民主連合智庫召集人賴中強今（22）日就示警，牛煦庭版本反覆強調立委助力是與立委本人成立僱傭關係，這恐造成立委助力對立法院、對國家不負忠誠義務。

陳玉珍上月提出《立法院組織法》修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，並不受貪污罪或刑法規範，該草案一出立刻引發爭議。另一方面，牛煦庭版本則於前天在立法院院會中提案逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，內容包括按每名立委歲費五倍計算的公費助理薪資、依勞動法令由雇主負擔的相關費用，以及專業加給、資深加給等。該案最快可於下週三讀過關。

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今日舉行「關乎廉潔與國家忠誠的立委助理費除罪化」公聽會。賴中強表示，牛煦庭版本明定，「公費助理係受僱於所屬立法委員而非立法院」，使現行立法院立於雇主地位，為公費助理投保勞保、健保、提撥勞工退休金，必須改以立法委員辦公室設立投保單位，而將國庫發給立委助理薪資與補助，則被定位為「立法院對立法委員個人之補助」，顯然是在幫立委助理費貪污案除罪化。

賴中強示警，牛煦庭版本反覆強調立委助理是與立委本人成立僱傭關係，與立法院間並無法律關係，而這恐將造成立委助理對立院、國家不負忠誠義務，且無法被視為《刑法》第10條的廣義公務員。在這情況下，立委助理被定位成立委本人私人雇用關係，若立委本人指示立委助理將機密交付予他人，因其保密義務係附隨於僱傭契約，故其遵照雇主指示行為，似未違背對雇主之保密義務，恐不構成犯罪。

公督盟執行長張宏林直批，國民黨所提出所提出的版本根本就是自肥法案，而根據公督盟統計，民進黨多數委員皆有繳交助理聘用資訊，反觀國民黨與民眾黨在第11屆全數歸零。

張宏林指出，國民黨立委謝龍介、林沛祥、黃仁、陳永康等人在第三會期完全沒有提出任何法案，還有很多連署提案的藍委質詢率低，這讓他批評，「你不提案又不質詢，你到底要助理幹嘛？」而讓助理聘用費變成他實質的補貼，這就是國民黨的目的。

海洋大學法政學系助理教授張雁翔表示，美國國會規定，補助費必須限於公務、符合眾議員植物目的使用，且不得用於支付社交、個人私領域、競選開支或非官方活動。他認為，未來應該思考制定規範助理行為的法律，把監督機制建立起來。

曾經擔任立委助理的律師黃任顯指出，美國、日本、德國對於國會助理定位雖有不同，但在監督、防弊上都有綿密的法律規範。他指出，牛煦庭的版本修法概念接近德國國會制度，但缺乏相關配套，如美國與德國明確規範立委不能聘請親屬、配偶當助理，美國也明確規範助理揭露機制，而此次國民黨的修正草案皆無配套機制。

