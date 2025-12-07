助理費除罪化修法引熱議！韓國瑜反應曝光2字回應

國民黨提出「助理費除罪化」相關法案，將助理費變成由立委「統籌運用」，引發討論。立法院長韓國瑜今天被問及此事時，僅表示「謝謝」；國民黨立委陳超明則說，還需要了解法案詳情，相信不是自肥法案。

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨也表示反對，國民黨內也有不同意見。

全國神農大帝協進會今天在苗栗縣大湖鄉龍天宮舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師，韓國瑜前往參拜。面對媒體提問助理費除罪化修法議題，韓國瑜僅回應「謝謝」，隨即搭車離去。陳超明則表示，相信國民黨的立法是良善的，「我要了解整個法案的情形，我相信不是自肥法案。」

民進黨秘書長徐國勇則說，大家要先了解助理費的性質是什麼，大家要了解助理費是要給助理，不是給立委，這個修法需要大家集思廣益。應該要多諮詢法界人士，也要讓公費助理們知道修法對他們的影響，多聽民意，想一下法律的性質、助理費的性質，大家才能掌握其重要性及正當性，才能讓修法完美。

