助理費除罪化修法引藍委不滿？游灝曝「僅少數有意見」：不容許見縫插針

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發國民黨內部茶壺風暴。有國民黨立委抱怨，黨秘書長李乾龍曾於11月與藍委餐敘時直言「要大家救顏寬恒」，此舉使部分藍委怒批為「全黨救一人」。對此，國民黨立委游灝今（7日）受訪表示，在許多重大議案上，大多數立委皆表達肯定態度，僅有少數委員對議案有意見，「國民黨不容許任何人見縫插針、挑撥離間」。

游灝表示，李乾龍代表黨中央，與黨團之間的溝通非常順暢，尤其鄭麗文過去也出身立法院，在許多法案的推動上，大家都有密切討論。除了透過聚餐討論法案推動、蒐集委員意見之外，平常電話溝通也十分暢通。現在國民黨是在野黨，立法院是主要戰場，許多法案民眾都希望立委有所表現，因此黨中央格外重視這一塊。

游灝指出，在許多重大議案上，李乾龍配合鄭麗文在立院協調，大多數立委都表達肯定態度，僅有少數委員對議案有意見；但他們透過各種管道向黨中央反映，這是黨團與黨中央正常互動的一環。他強調，雖然報導中總會出現不具名立委表達不滿，他不便評論這些內容，但他所看到的是，幾乎九成的立委與黨中央互動順暢，國民黨不容許任何人見縫插針、挑撥離間。

