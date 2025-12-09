助理費除罪化修法引討論 國會助理發起連署盼撤案

（中央社記者王揚宇台北9日電）國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發各界討論。今天有國會助理自發性發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回提案，切勿漠視國會助理權益。

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，草案明定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

今天上午有國會助理自發性發起連署聲明，並到朝野立委辦公室尋求國會助理連署，呼籲陳玉珍撤回立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案。

聲明指出，國會助理與立委長期共同為台灣努力，協助立委的質詢內容、法案草擬及選民服務等，勞動權益更應受到法律保障，因此他們堅決反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用，全數撥予立委統籌運用且免檢核。此提案將使國會助理勞動權嚴重倒退，呼籲陳玉珍及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益。

據了解，截至今天下午4時，約有200名立委助理參與連署。（編輯：林興盟）1141209