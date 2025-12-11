助理費除罪化修法引討論 立委質詢言詞交鋒

（中央社記者王揚宇台北11日電）朝野立委在今天立法院司法及法制委員會針對助理費除罪化修法議題，言詞交鋒。國民黨立委翁曉玲認為，錢不可能進到立委的私人帳戶，此案不涉自肥。民進黨立委莊瑞雄說，最可怕在於免檢據核銷，公費變成私帳，劣幣趨逐良幣的結果，恐讓國會監督行政單位的力量立被削弱、崩毀。

國民黨立委陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

立法院司法及法制委員會輪值今天召委為莊瑞雄，上午委員會邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「800萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」專題報告，以及審查民進黨立委許智傑等人所提立法院公費助理任用法草案。

台灣民眾黨立委黃國昌表示，助理費法制化的討論，出現是否幫個案修法解套的質疑，有這樣的質疑當然有討論的必要，「公費公用是無法退的底線」。

同為立法院司法及法制委員會召委的翁曉玲說，陳玉珍提案內容是否妥適，本來就有討論空間，有些內容她也不見得贊同。任何法律的修正，絕對不會影響現有助理的權益。

翁曉玲表示，希望聆聽各界意見，集思廣益，這樣的法案是否要繼續推進，推進也是一種改革。外界有很多討論，甚至被媒體帶風向，好像修法變成立委自肥，但任何錢其實不可能進入立委的私人帳戶，未來就算讓立委辦公室有一筆經費聘用人力，也會是特殊帳戶，不會進到立委的私人帳戶，根本不涉自肥。

國民黨立委王鴻薇表示，修法要符合兩大原則，即不能侵害助理權益、公款公用。

莊瑞雄說，把國會助理薪資變成立委薪資的一部分，是否合理，相信社會自有公斷，但這次修法最可怕的，在於免檢據核銷，根本就是開國會的後門、把公費變成私帳。另外也會使劣幣趨逐良幣，讓國會監督行政單位的力量被削弱、崩毀。

民進黨立委王義川、吳思瑤等人分別提到，民進黨反對這樣的自肥法案。如果按照陳玉珍修法版本，如果未來立委編列助理0人，是否還會撥款給立委。列席的立法院副秘書長張裕榮說，要看當時的法律條文，會依法執行，國家的錢就是公款公用。

立法院法制局長郭明政表示，在立法院將近30年，很多立委助理非常優秀，但目前對於助理的制度保障，還是不大夠。（編輯：萬淑彰）1141211