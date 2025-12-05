助理費除罪化修法惹議！國會助理工會不滿 決議發聲明抗議

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，卻等同變相幫立委加薪，引發國會助理工會不滿。資料照片



國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將助理費除罪化，但修法內容讓勞權大倒退，變相替立委加薪，引發爭議，立法院今（12/5）交付委員會審查。立法院國會助理工會中午舉行臨時會，不分黨派助理決議，由工會發出聲明稿表達反對修法，並說明修法不合理之處。預計傍晚發出聲明。

陳玉珍提出的《立法院組織法》修正草案，將立委助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用，且免檢據核銷。根據立法院歲出機關別預算表，明年度公費助理預算為8.8億餘元，平均每位立委每年779.9萬元，若修法通過，將全數進到立委戶頭。無法杜絕助理費任意挪用亂象。

國會助理工會今天中午12點10分召開臨時會，由副理事長田飛生主持，理監事、總幹事、副總幹事共10幾人出席，過程約一小時，討論非常熱烈。

幹部表示，不分藍綠黨派，助理工會絕對反對，若修法通過後，就沒有所謂「公費助理」，助理費薪資是由立法院撥款，勞健保、福利、年終獎金，是否會調薪都不清楚，完全都沒有保障，助理現在是跟著公務人員走，公務員有調薪助理就調薪，年終獎金一樣有1.5個月，如果變成私人助理，助理工作權沒得保障。

幹部痛批，這樣修法是走回頭路，國民黨團總召傅崐萁還稱這是進步的法案，助理工會一直在推工會助理法制化，現在又把助理推到懸崖邊，若助理要去辦個貸款、辦個信用卡，現在的銀行、公股都很嚴格，沒有立法院這個薪資證明，銀行拿什麼來辦？這些都可能會發生。

有藍營助理稱，這是顏寬恒拜會傅崐萁才提出的修法，站在助理的角度，還是反對法案通過，但自家立委有連署，導致立場有點尷尬，經討論後，決議以工會助理的名義發聲明稿，助理也會各自回去遊說藍委。此外，會中有人提議拜會立法院長韓國瑜，請韓國瑜擋住不合理的法案，也有綠營助理表示要舉牌抗議，最後決定第一步先發聲明。

