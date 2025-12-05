助理費除罪化修法惹議！國會助理工會聲明嚴正反對 籲支持助理法制化

藍委要修《立法院組織法》讓助理費除罪。引發爭議，國會助理工會發聲明譴責。資料照片



詐領助理費案頻傳，國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，此案今（12/5）天在立法院會付委審查。對此，立法院國會助理工會發聲明表示，這次修法形同立委以廢除公費助理方式自肥，而且弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益，因此明確嚴正反對，應立即停止修法。工會強調，國會改革應持續朝向健全國會制度，推動「國會助理法制化」，加強透明化爭取人民信任。

由陳玉珍提案的《立法院組織法》修正草案，除了將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引起社會熱議。

立法院國會助理工會今天中午先舉行臨時會，會中有人認為，若修法通過後，就沒有所謂「公費助理」，完全是走回頭路，而且助理費薪資是由立法院撥款，勞健保、福利、年終獎金，是否會調薪都不清楚，完全都沒有保障，最後不分黨派助理決議，由工會發出聲明稿表達反對修法，並說明修法不合理之處。

傍晚5時30分左右，工會發聲明表示，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益的修法方向，嚴正表達反對立場，並呼籲朝野立委務必三思而後行，不要以任何形式讓承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

工會指出，公費助理是國會運作的重要支柱，是立委問政與服務的幕後推手，也是受法律規範監督的關係人，這次修法提案將公費助理修正為助理，並將立委助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

工會直指，廢除公費助理制度會讓助理勞動權益向後倒退數十年，同時傷害我國的民主法治，在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止修法。

工會呼籲，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢，因此工會成立以來，就致力提高公費助理職業尊嚴、推動「國會助理法制化」，希望透過專法明文規範公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，從而健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務，成為立委問政服務堅實可靠的支持。

