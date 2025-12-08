助理費除罪化修法惹議！國民黨團決定暫緩處理 吳思瑤：這5案也該暫停

記者盧素梅／台北報導

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（圖／記者盧素梅攝影）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。國民黨立法院黨團今天召開幹部會議，決定此案不急著處理，待各界充分討論並形成共識後，再做後續處理。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（8）日表示，包括年改喊卡全民買單案、國籍法中配參政特權條款、離島建設條例中國洗產地條款、中天復活條款、救國團復辟條款等等，都該一起暫停才對。

陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨發言人、立委牛煦庭受訪時表示，黨中央收集地方意見，黨團也有自主性，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。

吳思瑤在臉書發文指出，因為爭議過大，國民黨團宣布「助理費除罪化」暫緩推動。她說，不只助理費這個法案，包括年改喊卡全民買單案、國籍法中配參政特權條款、離島建設條例中國洗產地條款、中天復活條款、救國團復辟條款等等，都該一起暫停才對。

吳思瑤強調，「輿論夠強，藍白才會怕！擋下惡法，大家繼續罵！」

