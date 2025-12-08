助理費除罪化修法惹議 國民黨團決定暫緩處理

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。國民黨立法院黨團今天召開幹部會議，決定此案不急著處理，待各界充分討論並形成共識後，再做後續處理。

立法院會5日開會處理報告事項議程時，將國民黨立委陳玉珍所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第5條、第6條及第10條條文修正草案，以及立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案，分別交付內政委員會、司法及法制委員會審查。

部分立委因助理費涉犯貪污治罪條例時有所聞，陳玉珍所提修法版本重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理與委員同進退；其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

對於藍營提出的助理費除罪化修法，民進黨團認為，應回歸民主政治的原則思考，充分討論各級民代公費助理費的性質，切莫用逕付二讀沒收討論、黑箱表決。立法院國會助理工會則發布新聞稿強調，反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。

國民黨團今天上午召開內部幹部會議，與會者轉述，參與會議的立委大多認為不該貿然修法，有立委認為，助理費不是不能修法，但不該是這個方向，也有立委認為要修法就應訂日出條款，時間點為2028年後，這屆立委不適用，避免引發質疑。

與會者轉述，幹部會議最後決定，不急著推進修法，如果不能以事緩則圓的方式處理，乾脆撤案，相關議題應讓各界充分討論、蒐集更多意見，達成共識後再考慮如何處理。（編輯：謝佳珍、蘇志宗）1141208