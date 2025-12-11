助理費除罪化修法惹議！綠：助理費淪私房錢

▲韓瑩強調，民進黨反對任何企圖透過修法自肥、犧牲助理工作權益的行為。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，引發國會助理工會反彈，對此，民進黨發言人韓瑩今（11）批評，藍白立委的修法方向形同將把貪污助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為「私房錢」，嚴重侵害助理權益。

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，國會助理日前發起連署，呼籲陳玉珍及立委撤回提案，並邀請朝野立委一同連署，包含民進黨立法院黨團、民眾黨立委陳昭姿都已簽署。

對此，韓瑩指出，面對社會疑慮與助理的反對聲浪，陳玉珍仍強硬宣稱不會撤案，並要求工會與其直接溝通，引發外界質疑她漠視助理權益、執意推動爭議修法，甚至被認為是在替涉及助理費爭議的國民黨公職護航，態度行徑令人咋舌。

韓瑩續指，民眾黨立委劉書彬更不遑多讓，據媒體報導，據傳其助理加入連署、為自身工作權益發聲時，劉書彬不僅未支持，更被爆出飆罵助理，此種對待辛苦助理的作風，苛刻態度不僅宛如「慣老闆」，更與民眾黨主席黃國昌所聲稱的「公款公用」原則相互矛盾。

韓瑩強調，民進黨反對任何企圖透過修法自肥、犧牲助理工作權益的行為，呼籲國民黨與民眾黨應盡速表態，公開反對陳玉珍此一被外界視為「挺貪污、挺慣老闆」的修法提案，共同維護國會助理的勞動權益，避免讓國會成為特權溫床。

