助理費除罪化修法惹議 醫提「高虹安貪污」曝實情

針對立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，國會助理工會12日在立法院大門口陳情，表達反對惡修助理費訴求，並舉著標語要求陳撤回提案。（圖／姚志平攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發一番爭議，她昨（12）日坦言自己在堤岸過程中也許不夠周延，願意公開討論並修正。對此，精神科醫師沈政男感嘆，民眾把這樣的修法當成縱容貪污，但實際上助理的現有待遇和福利根本不會受到影響。

沈政男12日在臉書發文指，「立委助理費除罪化」修法牽扯到助理的薪資與福利問題，對助理不信任立委感到詫異，「以為立委要把他們賣掉！」但事實上，助理現有待遇和福利，在修法後根本不會受到影響，「因為重點不在你們，而是立委，不必讓你們遭受池魚之殃」，由此可知，何以一般民眾，尤其是黨派份子，完完全全把這樣的修法當成縱容貪污、民代自肥了。

沈政男提到高虹安貪污案12月16日將二審宣判，因貪污11萬，一審被判了7年多徒刑，二審法官根本判不下去，於是提釋憲，理由是《立法院組織法》對於所謂「公費助理」定義不清，到底能不能適用貪污治罪條例是一大疑問，結果憲法法庭不受理，為此他認為修法的起因之一就是這樣，另一個原因是這類案件有多少？連地方議員，總共超過200案。

沈政男說明，浮報助理費涉嫌貪污有2種，一種是根本沒請助理，但用人頭請領薪資，另一種則是類似高虹安案的所謂「大水庫」狀況，也就是一開始浮報薪資與加班費，但後來回填公費，總花費還超過了公費支出。

沈政男直言，現行立委助理費就被當成公務員薪資，因此每一塊錢都必須有憑有據，不然就可能被判貪污，但陳玉珍等委員的提案，把公費2字修掉，而是當成立委的薪資，再由立委支出來聘雇助理，就不適用貪污治罪條例，是這樣嗎？答案並非如此。

沈政男解釋，陳玉珍等委員的提案，就只是把「一張發票浮報都可能被判貪污」一事改掉，美國的國會助理薪資就是如此，由國會撥款給議員，依據選區大小給額度，但不會硬性規定必須聘雇多少助理。問題是額度有限，因此也不可能聘雇太多。至於拿了錢不聘雇，很簡單，國會議員的助理費支出，包括助理姓名與履歷，都必須定期公布，讓選民檢視，「既給國會議員空間，抓大放小，又不會縱放真正的貪污」。

沈政男進一步指出，台灣民主變成怪模怪樣，竟然選民選出來的國會議員，大家不信任，要不曉得哪裡跑出來的司法人員，來幫忙看管。他認為，立委一任4年，做不好就換人，何必一天到晚緊盯，「有聽說選一個立委要花多少錢嗎？台灣的立委助理費一年才多少錢？貪那些錢就會富有？」假如有夠好的信任，根本不必管立委怎麼花助理費，而是根據立法品質與議事表現來打分數。

