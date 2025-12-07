助理費除罪化修法惹議 韓國瑜僅回「謝謝」、徐國勇喊話應充分討論

記者盧素梅／台北報導

因國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。對此，立法院長韓國瑜今（7）日出赴苗栗縣大湖鄉出席龍天宮舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師時被問到這議時，只有「謝謝」2字、隨即匆匆上車閃人；民進黨秘書長徐國勇回應時則強調，任何法案都應該充分討論，而此法應多多聽取民意及多想想助理費之法律的性質，非恣意而行，才能讓修法完美。

陳玉珍提《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，擬定將立委助理費除罪化，立法院5日經報告事項後無人表達異議，兩項法案逕付委員會審查，引發批評「立委自肥」、國民黨「全黨救一人」，甚至有不少國民黨立委私下表示反對。

全國神農大帝協進會今天在大湖鄉龍天宮舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師，協進會創會理事長為國民黨秘書長李乾龍，韓國瑜也應邀於今天上午前往參拜，此外徐國勇也代表賴清德總統出席並頒贈總統匾書，但韓國瑜、徐國勇2人一前一後到場未碰面。

對於助理費除罪化修法爭議，韓國瑜被媒體問及此事時，僅回「謝謝」2字、即匆匆上車離去。徐國勇則表示，有關助理費法案，大家應先了解助理費的性質，當大家了解其性質是要給助理而非給立委，此時修法就要集思廣益，多諮詢法律界人士及助理工會的助理們，讓其充分了解修法後的結果；因此多多聽取民意及多想想助理費之法律的性質，大家才能掌握其重要性及正當性，才能讓修法完美。

徐國勇並表示，但最近國民黨修法都是恣意而行，完全沒有經過討論，很多法案直接逕送二讀，這是違反了國父思想。因為國父說過，少數服從多數，但多數也要尊重少數，而尊重少數的體現，就是要充分討論。

徐國勇批評，國民黨修法之程序，不僅違背國父思想，也違反民主原則，是變相的集權，所以他呼籲任何法案都要經過討論。他並舉財劃法就是最好的一個例子，連討論都不討論，甚至不給行政院長發表其行政權異議之發表，請大家思考這種立法院是大家所要的嗎？

