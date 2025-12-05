助理費除罪化修法成功付委 傅崐萁：助理薪水絕不打折

立院國民黨團總召傅崐萁。（本報資料照片）

針對助理費時常涉及「貪污治罪條例」，國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，將助理費除罪化。立法院會今（5日）將兩項草案順利付委審查。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，助理費的修正案是一個進步的法案，他們能夠領多少薪水，絕對不會打折。

陳玉珍所提《立法院組織法》修正草案將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字；立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

傅崐萁今指出，助理費的修正案是一個進步的法案，包括在美國這些主要的國家就是一個實質的補貼，而且助理費法案修正後，可以真正讓助理能夠得到保障，薪資是6萬塊就是領6萬塊，不用再退回5千、1萬回來，不要讓助理成為共犯。

傅崐萁強調，助理費的修正案不只是要迎頭趕上所有先進國家，也能夠讓助理能夠很紮實很真正的他報多少薪資就是領到多少錢，因為無需成為所謂民意代表的共犯。「我們其實是保護這些助理」，他們能夠領多少薪水，絕對不會打折，能夠保障所有這些良善的助理能夠得到最大的保障，不用他的薪資還要捐出給辦公室，還是做其他的使用。

「我們是向世界這些先進的國家迎頭趕上」，傅崐萁說，中華民國的國會不會像三十年前、四十年前、五十年前落後國家的國會，好好的保護這些優質的助理，能夠確確實實領到他們應該有的報酬，「中華民國立法早就應該趕上世界時代的潮流，而不是再由這些扭曲的訊息、網軍、綠嘴不斷的攻擊。」

