助理費除罪化修法挨批 陳玉珍喊歡迎討論：提案非一錘定音

陳玉珍提案助理費除罪化修法挨批。資料照



國民黨立委陳玉珍提案讓助理費除罪化，交立委統籌運用、免檢據核銷，引發基層國會助理炸鍋。陳玉珍今（10日）表示，歡迎助理工會跟她討論，不必透過媒體放話、政治抗爭，並稱提案非一錘定音，大家都很專業，可以公開討論。

立法院會5日開會處理報告事項議程時，將陳玉珍所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」以及「立法院組織法」部分修正草案，分別交付內政委員會、司法及法制委員會審查，引發高度關注。立法院國會助理工會揚言明（12日）赴議場外抗議，籲陳玉珍撤案。

陳玉珍今否認遭施壓撤案，她說，助理工會當然有訴求，尊重他們的考量，但助理費法制化有必要，歡迎助理工會來討論，他們人才濟濟，一定可以擬出相當好的法制規範，不必透過媒體放話、政治抗爭。

她說，自己的提案，不是一錘定音，助理也可以拿提案來討論，大家都很專業，這個東西是可以公開討論的。被問到立法院長韓國瑜的態度，陳表示，韓國瑜沒找她，相信韓的本意也是一樣，助理權益必須獲得保障。

