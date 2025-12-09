助理費除罪化修法掀反彈 韓國瑜：一定轉達提案委員與黨團

國會助理自發性發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回助理費除罪化修法提案，韓國瑜回應，工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。（圖：韓國瑜臉書）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法引發質疑聲浪，國會助理自發性發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回提案，切勿漠視國會助理權益。立法院長韓國瑜回應，工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

立法院發出新聞指出，9日收到立法院國會助理工會理事長李永誠、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情，韓國瑜都收到了、也充分理解。

韓國瑜續指，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與訴求，立法院都尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分轉達給提案委員與黨團審慎考量。國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。

韓國瑜強調，他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜表示，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。