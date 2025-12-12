助理費除罪化修法爭議 助理工會拜會陳玉珍當面溝通

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。立法院國會助理工會今天拜會陳玉珍，立法院長韓國瑜也到場致意。他表示，大家可以多溝通，他也是助理出身，會重視立委提案，也會重視國會助理的權益，請大家放心。

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於5日付委審查。修法重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

立法院國會助理工會上午號召國會助理，在立法院大門口抗議，高呼「反對現行提案、維持公費助理制度、保障助理工作權、權利及福利不變、推動國會助理法制化」等口號。工會理事長李永誠指出，助理的要求很簡單，希望維持現有工作權及公費助理制度，盼立委聽到助理心聲。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷也到場聲援，但遭部分在場助理嗆聲「愛收割」。陳玉珍隨後也到場，她說，助理費的討論引起這麼大的迴響，是正面的事，要利用這個契機改善助理權益。提案過程也許不夠周延，但願意開大門走大路，公開討論，任何的汙衊都承受。

陳玉珍表示，如果大家對於提案內容有立委自肥的質疑，也可以修改，助理的權利一定會獲得充分保障。陳玉珍發言時，部分現場抗議的助理高喊「撤回提案」。

隨後，國會助理工會與陳玉珍在立法院紅樓201會議室閉門溝通，韓國瑜也到場向雙方致意。

韓國瑜表示，這是他當院長以來，助理工會第一次正式請願，他來打招呼致意。陳玉珍跟助理工會可以多溝通。他跟行政院長卓榮泰都是助理出身，助理心中的酸甜苦辣，這條路他也曾經走過。

韓國瑜指出，助理工會可以在即將召開的公聽會提出意見，他一定會重視立委提案，也會重視國會助理的權益，請大家放心。（編輯：萬淑彰）1141212