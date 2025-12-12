助理費除罪化修法爭議 國會助理工會與陳玉珍達3共識
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，引發討論，國會助理發起連署，要求陳玉珍撤案。立法院國會助理工會今天在立院門口抗議，呼籲推動國會助理法制化，並與陳玉珍閉門溝通。歷經近一小時協商，雙方達成三點共識，包括公費助理薪資及年終獎金等相關費用按現有制度不變、加速優化公費助理制度法制化，以及提案審查時，陳玉珍願以修正動議方式，協助整合助理工會所提修法版本。
陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。
立法院國會助理工會今天上午號召國會助理，在立法院大門口抗議，高呼「反對現行提案、維持公費助理制度、保障助理工作權、權利及福利不變、推動國會助理法制化」等口號。工會理事長李永誠說，助理的要求很簡單，希望維持現有工作權及公費助理制度，盼立委聽到助理心聲。
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷也到場聲援，但遭部分在場助理嗆聲「愛收割」。陳玉珍隨後到場，她表示，助理費討論引起這麼大的迴響，是正面的事，要利用這個契機改善助理權益。提案過程也許不夠周延，但願意開大門走大路，公開討論，任何的汙衊都承受。
陳玉珍說，如果大家質疑提案內容恐讓立委自肥，也可以修改，助理的權利一定會獲得充分保障。陳玉珍發言時，部分現場抗議的助理高喊「撤回提案」。
隨後，國會助理工會與陳玉珍在立法院紅樓201會議室閉門溝通，韓國瑜也到場向雙方致意。雙方歷經近一小時溝通後，陳玉珍、助理工會理事長李永誠、助理工會監事會召集人王忠智等人共同接受媒體聯訪。
陳玉珍宣布，與助理工會達成三點共識。包括國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、既有權益和福利保障只能往前進，絕不能倒退，例如公費助理薪資及年終獎金給付模式，應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度，均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。
陳玉珍指出，第二點為現行公費助理制度仍有優化空間，如專業加給、資深加給、在職進修、福利措施及參加各種文康社團活動，比照立法院約聘僱人員等制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。
最後，陳玉珍承諾，未來上開提案審查時，願意協助以修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會取代原提案審查，以補齊原提案的不足。
韓國瑜稍早表示，這是他當院長以來，助理工會第一次正式請願，他來打招呼致意，陳玉珍跟助理工會可以多溝通。他跟行政院長卓榮泰都是助理出身，助理心中的酸甜苦辣，這條路他也曾經走過。
韓國瑜指出，助理工會可以在即將召開的公聽會提出意見，他一定會重視立委提案，也會重視國會助理的權益，請大家放心。
