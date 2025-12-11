助理費除罪化修法 翁曉玲：「不用檢附單據」不妥

台北市 / 綜合報導

由國民黨立委陳玉珍提案的「助理費除罪化」修法，引發國會助理不滿，繼發起連署要求撤回後，今(11)日早上更號召朝野立委一同簽署，而民進黨團有不少成員用行動力挺，民眾黨立委陳昭姿也跟著響應，另外，國民黨立委翁曉玲坦言，自己對於提案中「不用檢附單據」的相關內容，認為有比較不妥的地方。

立委(國)翁曉玲說：「坦白說以我個人的立場，裡面有些內容我也不見得是贊同的。」由國民黨立委陳玉珍領銜提案的「助理費除罪化」修法仔細看提案單，連署人包含國民黨立委翁曉玲，如今有了不同聲音，立委(國)翁曉玲說：「不用檢附單據這件事情，基本上是我認為比較不妥的地方，之後有機會進入到討論的時候，我也會表達我的意見。」

態度轉趨謹慎認為得多方討論，國民黨團內部分歧檯面化，民進黨團加大聲援力度，國會助理工會發起連署要求撤回提案截至今日中午，已經有超過300位助理參與，更號召朝野一同加入，除了民進黨團成員相挺，民眾黨立委陳昭姿也跟著響應。

立委(眾)陳昭姿說：「我們的確有討論這個部分，但是我想我只能先告訴大家，我們不會往這個全面除罪化的方向去做。」重申自己的辦公室同仁全都簽署，民眾黨團後續更將提折衷版本，跨黨派陸續為國會助理發聲，而司法法制委員會召委莊瑞雄，同時排審「助理費」相關草案，邀請法務部、審計部等部會進行專題報告。

只是也在列席名單內的秘書長周萬來卻請假，現身同樣也在9點召開的朝野協商，立委(民)鍾佳濱說：「定9點開協商讓他有理由，上面請假這邊來出席。」質疑朝野協商是刻意護航，但周萬來嚴正駁斥，立法院祕書長周萬來說：「從來沒有議程不是祕書長要編排，是黨團協商的議程，祕書長是不參與的。」

立法院長韓國瑜說：「絕對沒有任何刻意地要閃躲委員會的報告，或者什麼一點都沒有，題目非常地多，我們希望能把這個會啊，一大早的來舉辦而已，沒有任何什麼陰謀啊。」日前發出聲明捍衛助理權益的立法院長韓國瑜則強調沒有逃避的問題，「助理費」修法爭議朝野陷入僵局。

