助理費除罪化修法 蔣萬安：落實立院助理工會需求

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北12日電）國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引爭議。民進黨台北市議員要市長蔣萬安表態，蔣萬安今天說，要確保助理應有權利，且立院助理工會有提需求應落實進行。

蔣萬安下午率台北市政府官員赴市議會列席市政總質詢，民進黨市議員林延鳳詢問有關助理費除罪化修法釀外界討論議題。林延鳳說，市府曾提出要打造爭取勞動權益及友善環境，對此立場是否仍堅持。

蔣萬安答詢，持續致力打造友善職場環境。林延鳳追問蔣萬安對現行立法院及地方議會助理等施行細節及發放薪資等方式，是否有需修改的內容。

蔣萬安說，一切就照相關規定，當然是要更加照顧民代助理及協助獲得相關該有權益。

林延鳳表示，藍營立委提案對助理費除罪化引發爭議，對於藍營立委提案是否支持。蔣萬安答詢，有看到相關報導，但針對實際提案修訂文字內容不清楚，但「我覺得不應該傷害助理權益，應該確保應有的權利」。

林延鳳接著詢問蔣萬安針對此議題是不支持藍營立委提案內容還是認為應維持現行法規。蔣萬安答詢，相關勞健保等是要確保助理權益，且知道立法院助理工會有提出需求，認為這些都要落實進行。

林延鳳認為藍營黨內對蔣萬安有很高期許，蔣過去在立法院是關心勞動權益，認為應對此議題表態，甚至跟藍營立委溝通並表達不支持此提案內容。

蔣萬安說，有機會願意跟藍營立院黨團及立委表達立場。林延鳳追問但現今資訊發達，又不是如過去要以飛鴿傳書傳達訊息，認為蔣對此要明確表態。

蔣萬安回應，會找機會反映，且今天已明確且公開自己的立場和態度。

林延鳳詢問若立院助理需向北市府申訴，勞動局如何處理。勞動局局長王秋冬答詢，民代助理適用勞基法，目前未收到正式申訴案，只要接獲申訴就依法令確保勞工權益。

林延鳳認為同職場員工應該就可向市府申訴，王秋冬說，因涉及申訴人等個資，希望由申訴人本人提出較妥適。（編輯：林恕暉）1141212