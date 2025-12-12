助理費除罪化協商達共識不撤案？幕僚狠酸：被國民黨摸頭的工會

政治中心／綜合報導

助理費除罪化修法，最大爭議就是把公費助理補助費直接交給立委統籌運用，並且免檢據核銷。今天陳玉珍與助理工會協商後，說達成三點共識，並承諾以修正動議方式整合工會所版本。不過，部分工會幹部及會員代表不能接受，率先離席。連署發起人也堅持"撤回提案"訴求。甚至有幕僚質疑，閉門會議短時間結束，是不是雙方事前先喬好？

助理費除罪化，引發助理群起反彈，約了陳玉珍面對面協商。立委（國）陳玉珍：「這個過程中如果有疑慮的話，當然我們都，我們方向是一致的。」立法院長韓國瑜也突然現身關心，試圖緩頰雙方情緒。

助理費除罪化，引發助理群起反彈，約了陳玉珍面對面協商。（圖／民視新聞）立法院長韓國瑜vs.國會助理工會成員：「各位心中的酸甜苦辣，我們都曾經走過這條路，（咳嗽）最近工作壓力太大，（助理壓力也很大），（請院長簽名連署）。」想當和事佬，卻再度引發導火線，最後陳玉珍和助理工會幹部，閉門協商達成三點共識。強調助理薪資，跟獎金給付，按照現有的公費助理制度，但堅決不撤案，只承諾願以修正動議方式，整合助理工會所提的修法版本。部分國會助理因為要求撤案沒達成，憤而提前離席。

國會助理工會成員游明諺vs.記者：「所以算是有共識嗎，，我認為不算有共識。」立委（國）陳玉珍：「達成以下三點共識，公費助理薪資，及年終獎金給付模式，應按照現有公費助理制度不變，公費助理勞保健保退休金，生日禮金健康檢查補助費，及文康活動費用等等，均不受任何影響。」

助理費除罪化，引發助理群起反彈，約了陳玉珍面對面協商。（圖／民視新聞）陳玉珍承諾對助理工作權、福利保障絕不倒退，但看看修法內容，助理費統一撥款給立委運用，且不用附相關文件就能核銷；還拿掉助理人數門檻，等同立委可以不請助理，以立委月薪19萬來算，要是56萬都自己拿，等於月領快80萬！而且正當助理拚自救的同時，還傳出傅崐萁查水表，要找人蒐證有哪些國會助理有連署。

國民黨團總召傅崐萁：「國會殿堂是一個最民主的地方，查水表的事情，是千千萬萬不能做的事情，國民黨團總召傅崐萁vs.記者，（會撤案嗎因為現在爭議還蠻大的？）。」過去助理費由前人努力爭取完善制度，現在卻因藍白占國會多數，就強行修法，是不是真的為助理著想？社會大眾其實已經很清楚。

