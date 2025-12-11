助理費除罪化反彈大 陳玉珍將修正 維持撥款方式、檢據核銷

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」修法引發爭議，立法院國會助理工會已超過250人連署要求陳玉珍撤案，並邀立法委員共同連署。民進黨團總召鍾佳濱表示會以行動全力支持、保障國會助理的工作權；民眾黨團僅陳昭姿一人連署。陳玉珍受訪時則表示將提出新版條文，並與工會版本一併討論。

國民黨立委陳玉珍等28人提案修正「立法院組織法」部分條文，明定國會助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，這項修法引發國會助理強烈反彈。立法院助理工會發起連署抗議，目前已超過250人連署要求陳玉珍撤案，並且邀請立法委員響應連署。

廣告 廣告

民進黨團總召鍾佳濱表示，國會助理制度是由民主國家議會逐漸建立起來，與立法院其他重要常規慣例，包括立法院職權行使法、立法委員行為法、議事規則、國會助理制度等，都是構成國會保障人民權益、行使工作的地方，民進黨會以實際行動捍衛助理工作權。他說：『(原音)今天我們再次以實際行動來證明民主進步黨及我們黨團成員全力來支持保障國會助理的工作權，我們支持更健全、更透明的國會助理制度。』

提案的國民黨立委陳玉珍受訪時表示，她將提出修正版本，也會納入工會的意見一併討論，討論後才會做出決定。針對助理費是否仍由立法院直接撥付給助理，她明確指出「會由立法院撥款，會維持」，並表示原提案版本將會進行大幅度修正。『(原音)(記者：大家很關切立委統籌運用助理費，以後還是維持現在立法院撥款直接給助理，會由立法院撥款？)對，會由立法院撥款，會維持，對哦，會維持這樣，不會再有...(記者：那檢據核銷？)應該不會有這一條。(記者：這條也會刪掉就對了？) 現在正在看，應該沒有啦，不會有這一條，沒必要。(記者：所以等於是妳會大改就對了？) 對對對，大幅度的修改，目前正與律師及相關單位研究版本，將會盡快跟各界說明。』

國民黨團首席副書記長林沛祥受訪時表示，目前正在凝聚社會共識，接受各方意見，也會在12日黨團大會討論。