助理費除罪化延燒！律師為提案「正名」提醒1事

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，主張助理費由立委統籌，且免檢據核銷，引爆國會助理強烈反彈，同時外界批評聲浪也不斷。對此，律師陳怡凱昨（11）日便在臉書發文，「助理費除罪化」名稱誤導，因助理費本身並非犯罪，這項修法實質是將「貪污／詐領助理費除罪化」，恐讓不法空間更大。他提醒，法案名稱若被包裝，將模糊社會對貪污風險的警覺。

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法，引爆跨黨派助理大反彈。依提案內容，未來助理費將由立委全權統籌使用，且不需檢據核銷。消息曝光後，國會助理圈立即炸鍋，目前已有近300位助理連署要求撤案；儘管批評聲浪不斷，陳玉珍仍堅持不會撤回法案。

除綠營與助理群起反對外，外界批判聲浪也不斷湧現。律師陳怡凱昨日在臉書發文，為這個提案正名。陳怡凱表示，外界以「助理費除罪化」形容此案並不精準，應該是「貪污/詐領助理費除罪化」，因為助理費本身並非犯罪行為，不存在所謂除罪問題。他強調，真正涉及刑事責任的是「貪污」與「詐領」助理費，而修法效果等同讓相關不法行為脫罪，才是此案最核心、最具爭議之處。

陳怡凱直言，有罪的，是貪污；有心人想要以除罪化來護航的，也是貪污。並強調，這並非單純文字表述，而是會直接影響社會如何理解法案本質。他提醒，名稱若被包裝得理所當然，將可能淡化貪污風險，甚至讓本應受監督的公帑變成法外空間。





