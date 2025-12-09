助理費除罪化引助理工會怒火 陳玉珍：尊重但不撤回提案

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」修法引發爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（9日）回應，持續聽取社會意見。國民黨立委陳玉珍則表示，工會要陳情、溝通，他們都歡迎，工會也可以提出修正動議及意見，但不要污名化連署的委員，提案是他們的權利，她不會撤回。

陳玉珍提案《立法院組織法》條文修正草案，擬將公費助理的「公費」2字刪除，並刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等補助費用，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

立法院國會助理工會預計這週五，在立法院會上午的議程在確認議事錄前，就會發起抗議行動，並向立法院長韓國瑜陳情，也不排除向朝野三黨團請求拜會。

對於法案引發爭議，陳玉珍上午再回應，助理費這件事由來已久，美國、日本、德國、韓國等各國都有助理費制度，雖各有不同，但都是由國會議員作為雇主，她在提出修法前有請相關單位研究過，有相關法律依據，也公開透明。

陳玉珍強調，她提出的修法版本當然不是要一錘定音，國會助理有意見，他們非常歡迎，這是公開透明的，助理工會可以陳情，也可以透過各立委表示意見，且助理跟立委本身就是夥伴關係，他們也可以提出法案或修正動議，在立法院委員會討論時提出，但不要污名化連署的委員，認為提案的立委就是要「自肥」。

陳玉珍也說，她之所以領銜提出這樣的法案，就是因為她最沒有負擔，第一、她沒有助理費的問題，第二、她可能很快就要離開立委位置（參選金門縣長），所以她提這個案子是非常公正。

